Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский ветеран СВО Игорь Пучков получил специальную лодку для тренировок

2 ноября 2026 года, 10:27

Ветеран специальной военной операции Игорь Пучков, защищающий честь сборной России по гребле на каноэ, обзавёлся специализированной лодкой и сиденьем. О новом инвентаре сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Псковский ветеран СВО Игорь Пучков получил специальную лодку для тренировок

Скрин из видео Михаила Ведерникова в MAX

По словам главы региона, Игорь Пучков является серебряным призёром чемпионата России и неоднократно занимал призовые места всероссийских соревнований. В апреле на Кубке России в Краснодаре он взял серебро на дистанциях 200 и 500 метров в дисциплине VL-1. Новая лодка позволит атлету тренироваться на полную мощность и готовиться к главным стартам сезона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что поддержка ветеранов и развитие адаптивного спорта остаются в числе приоритетных задач. По поручению президента Владимира Путина уже в 2027 году стартует строительство двух комплексов Центра адаптивной физической культуры и спорта – в Пскове и Печорах. Эти объекты станут современной площадкой для тренировок, реабилитации и восстановления людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор пожелал Игорю Пучкову новых побед.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковское отделение СФР опубликовало график пенсий и пособий на ноябрь
Житель Великих Лук получил условный срок за покупку и хранение наркотиков
Кубок России по воздухоплаванию пройдет в июне 2027 года в Великих Луках
Канюк, спасённый волонтёрами из Великих Лук, остался в реабилитационном центре в Анапе
Телеведущая Мария Ситтель приняла участие в Пушкинском детском фестивале
Приём заявок на премию «Безграничные возможности» продлится до 30 ноября
В Псковской области назвали площадки для «Большого этнографического диктанта»
16 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
Глава Бежаницкого района рассказала о Вась-камне на реке Уда

Комментарии

Авторизация
No comments
Память – дело семейное

Общество
2 ноября 10:29

Память – дело семейное

Псковички создают каталог воинских мемориалов
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время