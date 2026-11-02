Псковский ветеран СВО Игорь Пучков получил специальную лодку для тренировок

Ветеран специальной военной операции Игорь Пучков, защищающий честь сборной России по гребле на каноэ, обзавёлся специализированной лодкой и сиденьем. О новом инвентаре сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

По словам главы региона, Игорь Пучков является серебряным призёром чемпионата России и неоднократно занимал призовые места всероссийских соревнований. В апреле на Кубке России в Краснодаре он взял серебро на дистанциях 200 и 500 метров в дисциплине VL-1. Новая лодка позволит атлету тренироваться на полную мощность и готовиться к главным стартам сезона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что поддержка ветеранов и развитие адаптивного спорта остаются в числе приоритетных задач. По поручению президента Владимира Путина уже в 2027 году стартует строительство двух комплексов Центра адаптивной физической культуры и спорта – в Пскове и Печорах. Эти объекты станут современной площадкой для тренировок, реабилитации и восстановления людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор пожелал Игорю Пучкову новых побед.