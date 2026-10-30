Псковские инспекторы ГИМС оштрафовали 76 судоводителей за год

С начала текущего года государственные инспекторы по маломерным судам Псковской области выявили 85 нарушений на водоемах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Итоги года подвели на учебно-методических сборах под руководством начальника центра ГИМС Валерия Столбова, где также обсудили план работы на зиму и задачи на 2027 год.

76 судоводителей привлекли к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 56 тысяч 650 рублей. Еще девять человек получили предупреждения.

Всего за год инспекторы провели 246 надзорных мероприятий и 93 совместных патрулирования. В рейдах участвовали спасатели, полицейские, представители местного самоуправления, общественных организаций и добровольные инспекторы.

Отдельный блок работы – профилактика.

Специалисты совершили 120 выходов, провели 508 занятий в детских садах, школах и летних лагерях, охватив более 21 тысяч детей. Со взрослыми состоялись 1402 беседы, в которых приняли участие около 4 тысяч человек. Кроме того, государственные инспекторы оказали 833 государственные услуги: аттестовали 242 судоводителя, зарегистрировали 434 маломерных судна и освидетельствовали 157 судов.