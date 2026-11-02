Два человека пострадали в результате ДТП на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове

Авария произошла на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове. Столкнулись автомобили Opel Astra и BMW. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
Авария произошла на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове. Столкнулись автомобили Opel Astra и BMW. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека из Opel Astra: 19-летняя девушка и 26-летний мужчина.
Пострадавшие отказались от госпитализации.
На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.
Обстоятельства случившегося выясняются.