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Происшествия / ДТП

Два человека пострадали в результате ДТП на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове

2 ноября 2026 года, 09:20

Авария произошла на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове. Столкнулись автомобили Opel Astra и BMW. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Два человека пострадали в результате ДТП на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове

Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Два человека пострадали в результате ДТП на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове

Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

В результате ДТП пострадали два человека из Opel Astra: 19-летняя девушка и 26-летний мужчина.

Пострадавшие отказались от госпитализации.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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