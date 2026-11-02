В деревне Стремутка при пожаре в квартире пострадал подросток

В деревне Стремутка Псковского округа тушили пожар. В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

По информации ведомства, возгорание произошло в ночь на 1 ноября в двухэтажном жилом доме. Пламя охватило однокомнатную квартиру на втором этаже. Помещение выгорело полностью. Огонь уничтожил кровлю и хозпостройку.

Пожар мог начаться их-за короткого замыкания. На месте работали 18 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Пожарным удалось вынести из зоны огня четыре 50-литровых газовых баллона и отстоять две хозяйственные постройки.