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Общество

В деревне Стремутка при пожаре в квартире пострадал подросток

2 ноября 2026 года, 10:50

В деревне Стремутка Псковского округа тушили пожар. В результате происшествия травмы получил несовершеннолетний. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Стремутка при пожаре в квартире пострадал подросток

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

По информации ведомства, возгорание произошло в ночь на 1 ноября в двухэтажном жилом доме. Пламя охватило однокомнатную квартиру на втором этаже. Помещение выгорело полностью. Огонь уничтожил кровлю и хозпостройку.

Пожар мог начаться их-за короткого замыкания. На месте работали 18 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Пожарным удалось вынести из зоны огня четыре 50-литровых газовых баллона и отстоять две хозяйственные постройки.

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