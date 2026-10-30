Псковичка лишилась дома в Саратовской области из-за отказа продать его дешевле

В Дергачёвском районе Саратовской области полиция задержала местного жителя, подозреваемого в поджоге чужого дома. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Саратовской области.

В полицию обратилась 63-летняя псковичка. Она рассказала, что в поселке Дергачи неизвестный поджег принадлежащее ей домовладение. Ущерб превысил 2 млн рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался ранее не судимый 26-летний житель Дергачёвского района. Как выяснилось, до поджога парень несколько раз пытался купить этот дом, но каждый раз получал отказ, так как предлагал слишком низкую цену. Несговорчивость владелицы разозлила несостоявшегося покупателя, и он решил превратить объект торга в пепелище.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Теперь фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.