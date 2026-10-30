Виртуальный Псков в Minecraft пополнило Старое Запсковье

Энтузиасты и специалисты международного проекта BTE CIS, объединяющего тех, кто занимается цифровой реконструкцией культурного наследия, перенесли в Minecraft Старое Запсковье в Пскове. Об этом сообщается в группе проекта в «ВКонтакте».
Энтузиасты и специалисты международного проекта BTE CIS, объединяющего тех, кто занимается цифровой реконструкцией культурного наследия, перенесли в Minecraft Старое Запсковье в Пскове. Об этом сообщается в группе проекта в «ВКонтакте».
Виртуальный мир пополнился несколькими знаковыми объектами этого района, среди которых церковь Космы и Дамиана с Примостья вместе со звонницей, сквер Народовластия на пересечении улиц Леона Поземского и Труда, Троицкий мост.
Создавая цифровые копии, авторы опираются на исторические документы и визуальные материалы. Это позволяет им максимально точно воспроизводить архитектурный облик города. Ранее участники проекта уже построили в популярной игре Псковский кремль, Мирожский монастырь, Псковский драмтеатр и Великие Луки.