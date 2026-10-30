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Общество

Виртуальный Псков в Minecraft пополнило Старое Запсковье

30 октября 2026 года, 17:50

Энтузиасты и специалисты международного проекта BTE CIS, объединяющего тех, кто занимается цифровой реконструкцией культурного наследия, перенесли в Minecraft Старое Запсковье в Пскове. Об этом сообщается в группе проекта в «ВКонтакте».

Виртуальный Псков в Minecraft пополнило Старое Запсковье

Фото: Официальная группа проекта TeamCIS в соцсети «ВКонтакте»

Виртуальный мир пополнился несколькими знаковыми объектами этого района, среди которых церковь Космы и Дамиана с Примостья вместе со звонницей, сквер Народовластия на пересечении улиц Леона Поземского и Труда, Троицкий мост.

Виртуальный Псков в Minecraft пополнило Старое Запсковье

Фото: Официальная группа проекта TeamCIS в соцсети «ВКонтакте»
Виртуальный Псков в Minecraft пополнило Старое Запсковье

Фото: Официальная группа проекта TeamCIS в соцсети «ВКонтакте»

Создавая цифровые копии, авторы опираются на исторические документы и визуальные материалы. Это позволяет им максимально точно воспроизводить архитектурный облик города. Ранее участники проекта уже построили в популярной игре Псковский кремль, Мирожский монастырь, Псковский драмтеатр и Великие Луки.

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