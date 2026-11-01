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Общество

Более девяти тысяч жителей Псковской области оформили карты ЕКП «Псковская»

1 ноября 2026 года, 16:38

Программа лояльности карт ЕКП «Псковская» расширилась – к ней подключились шесть новых предприятий Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

Более девяти тысяч жителей Псковской области оформили карты ЕКП «Псковская»

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова

По его словам, проект, созданный на базе ГИС «Единая карта петербуржца», хорошо встретили пользователи, и он продолжает набирать обороты. В общей сложности взрослые карты и детские «ЕКПшки» оформили уже свыше девяти тысяч человек.

Михаил Ведерников отметил, что теперь держатели карт могут рассчитывать на дополнительные скидки в аквапарке «Акваполис», центре виртуальной реальности ZAGA-GAME, туроператоре «Атмосфера путешествий», учебном центре «Знания», на площадке «Пространство купца Лапина» и в мастерской одежды «Любо-да-Люди».

Все предложения собраны на портале ekp.pskov.ru в разделе «Скидки и бонусы» и в мобильном приложении ЕКП, которое доступно в RuStore, App Store и Google Play.

Губернатор пригласил местных предпринимателей присоединяться к проекту.

«Вместе мы создаём современные цифровые сервисы и делаем жизнь жителей Псковской области комфортнее», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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