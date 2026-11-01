Более девяти тысяч жителей Псковской области оформили карты ЕКП «Псковская»

Программа лояльности карт ЕКП «Псковская» расширилась – к ней подключились шесть новых предприятий Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, проект, созданный на базе ГИС «Единая карта петербуржца», хорошо встретили пользователи, и он продолжает набирать обороты. В общей сложности взрослые карты и детские «ЕКПшки» оформили уже свыше девяти тысяч человек.

Михаил Ведерников отметил, что теперь держатели карт могут рассчитывать на дополнительные скидки в аквапарке «Акваполис», центре виртуальной реальности ZAGA-GAME, туроператоре «Атмосфера путешествий», учебном центре «Знания», на площадке «Пространство купца Лапина» и в мастерской одежды «Любо-да-Люди».

Все предложения собраны на портале ekp.pskov.ru в разделе «Скидки и бонусы» и в мобильном приложении ЕКП, которое доступно в RuStore, App Store и Google Play.

Губернатор пригласил местных предпринимателей присоединяться к проекту.

«Вместе мы создаём современные цифровые сервисы и делаем жизнь жителей Псковской области комфортнее», – подчеркнул Михаил Ведерников.