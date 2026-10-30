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Общество

Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине

30 октября 2026 года, 17:00

В деревне Переслегино Великолукского муниципального округа появилось новое мемориальное пространство – сквер, посвященный участникам всех локальных конфликтов. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине

Фото из соцсетей Андрея Козлова

По его словам, это место призвано хранить память о тех, кто с честью выполнял и продолжает выполнять свой долг, кто родился на этой земле и встал на защиту Родины. Инициаторами создания сквера выступили активисты территориального общественного самоуправления «Старый дворик» и его руководитель Татьяна Козлова, которым парламентарий выразил особую благодарность.

Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине

Фото из соцсетей Андрея Козлова

Андрей Козлов отметил, что на открытии сквера присутствовали родственники погибших, ветераны локальных войн, участники специальной военной операции и другие неравнодушные жители. Право открыть памятный знак предоставили юнармейцам – командиру отряда Переслегинской гимназии Алене Исаченковой, а также Евгении Рупышевой, что стало символом преемственности поколений.

Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине

Фото из соцсетей Андрея Козлова

«Боль утраты не проходит, и такие места помогают хранить ее бережно – как часть нашей общей истории. Пусть эта связь времен будет крепкой!» – подчеркнул депутат Законодательного Собрания Псковской области.

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