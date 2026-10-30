Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине

В деревне Переслегино Великолукского муниципального округа появилось новое мемориальное пространство – сквер, посвященный участникам всех локальных конфликтов. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



По его словам, это место призвано хранить память о тех, кто с честью выполнял и продолжает выполнять свой долг, кто родился на этой земле и встал на защиту Родины. Инициаторами создания сквера выступили активисты территориального общественного самоуправления «Старый дворик» и его руководитель Татьяна Козлова, которым парламентарий выразил особую благодарность.



Андрей Козлов отметил, что на открытии сквера присутствовали родственники погибших, ветераны локальных войн, участники специальной военной операции и другие неравнодушные жители. Право открыть памятный знак предоставили юнармейцам – командиру отряда Переслегинской гимназии Алене Исаченковой, а также Евгении Рупышевой, что стало символом преемственности поколений.