Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине

В деревне Переслегино Великолукского муниципального округа появилось новое мемориальное пространство – сквер, посвященный участникам всех локальных конфликтов. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото из соцсетей Андрея Козлова
По его словам, это место призвано хранить память о тех, кто с честью выполнял и продолжает выполнять свой долг, кто родился на этой земле и встал на защиту Родины. Инициаторами создания сквера выступили активисты территориального общественного самоуправления «Старый дворик» и его руководитель Татьяна Козлова, которым парламентарий выразил особую благодарность.
Фото из соцсетей Андрея Козлова
Андрей Козлов отметил, что на открытии сквера присутствовали родственники погибших, ветераны локальных войн, участники специальной военной операции и другие неравнодушные жители. Право открыть памятный знак предоставили юнармейцам – командиру отряда Переслегинской гимназии Алене Исаченковой, а также Евгении Рупышевой, что стало символом преемственности поколений.
Фото из соцсетей Андрея Козлова
«Боль утраты не проходит, и такие места помогают хранить ее бережно – как часть нашей общей истории. Пусть эта связь времен будет крепкой!» – подчеркнул депутат Законодательного Собрания Псковской области.