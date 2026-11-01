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Общество

«Скромный и отважный»: Семье погибшего бойца из Гдовского района передали его награды

1 ноября 2026 года, 17:48

В Гдовском районе семье погибшего участника СВО передали боевые награды. Об этом сообщила глава муниципалитета Вера Алексеева в своем канале в мессенджере MAX.

«Скромный и отважный»: Семье погибшего бойца из Гдовского района передали его награды

Фото из соцсетей Веры Алексеевой

По её словам, награды Егора Маевского, погибшего 30 декабря 2025 года, вручили его отцу Александру Александровичу. В дом к мужчине приехали представитель 234-го гвардейского десантно-штурмового полка и замглавы администрации района.

Вера Алексеева отметила, что младший сержант за доблесть и отвагу был удостоен ведомственного знака отличия Минобороны РФ, медалей «Участнику специальной военной операции», Жукова и «За отвагу». Орден Мужества ему вручили посмертно.

3 сентября бойцу могло бы исполниться 32 года. Близкие вспоминают, что Егор был очень скромным – о своих подвигах ни отцу, ни младшему брату он не рассказывал.

Родные даже не знали о наградах военнослужащего. «Вот такой он наш герой, скромный и отважный», – подытожила глава Гдовского муниципального округа.

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