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Общество

Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете

30 октября 2026 года, 16:38

Команда псковского Клуба «Юных Спасателей» под руководством Елены Ильиной выступила на III Всероссийских соревнованиях школьных спасательных отрядов. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Слет прошел во Всероссийском детском центре «Смена» в поселке Сукко Краснодарского края. За 14 дней участники из восьми федеральных округов демонстрировали навыки, силу духа и стремление к победе. Программа включала интенсивные тренинги, мастер-классы от ведущих специалистов ВСКС, экскурсии и творческие занятия. Кульминацией стала «Гонка героев» – «Зарница Спасателей», где ребятам предстояло пройти 10 испытаний на навыки в спасательном деле.

На закрытии смены школьники получили сертификаты и свидетельства о дополнительном образовании, а их активное участие отметили грамотами и благодарностями. Псковские юные спасатели также завоевали два командных диплома: первое место в поисково-просветительской экспедиции «Имя России» и третье – в общем рейтинге школьных спасательных отрядов.

Полученные знания и навыки псковские спасатели планируют передавать дальше – пропагандировать безопасное поведение в своем клубе и среди школьных отрядов. Мероприятие прошло при поддержке Минпросвещения России, Российского детско-юношеского центра и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

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