Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете

Команда псковского Клуба «Юных Спасателей» под руководством Елены Ильиной выступила на III Всероссийских соревнованиях школьных спасательных отрядов. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Слет прошел во Всероссийском детском центре «Смена» в поселке Сукко Краснодарского края. За 14 дней участники из восьми федеральных округов демонстрировали навыки, силу духа и стремление к победе. Программа включала интенсивные тренинги, мастер-классы от ведущих специалистов ВСКС, экскурсии и творческие занятия. Кульминацией стала «Гонка героев» – «Зарница Спасателей», где ребятам предстояло пройти 10 испытаний на навыки в спасательном деле.

На закрытии смены школьники получили сертификаты и свидетельства о дополнительном образовании, а их активное участие отметили грамотами и благодарностями. Псковские юные спасатели также завоевали два командных диплома: первое место в поисково-просветительской экспедиции «Имя России» и третье – в общем рейтинге школьных спасательных отрядов.

Полученные знания и навыки псковские спасатели планируют передавать дальше – пропагандировать безопасное поведение в своем клубе и среди школьных отрядов. Мероприятие прошло при поддержке Минпросвещения России, Российского детско-юношеского центра и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.