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Общество

Глава Пскова наградил призёров чемпионата и первенства области по рукопашному бою

2 ноября 2026 года, 11:30

Глава Пскова Станислав Стармолотов вручил медали победителям чемпионата и первенства Псковской области по рукопашному бою. Об этом он сообщил на своей странице в MAX. 

Глава Пскова наградил призёров чемпионата и первенства области по рукопашному бою

Фото: Станислав Стармолотов
Глава Пскова наградил призёров чемпионата и первенства области по рукопашному бою

Фото: Станислав Стармолотов

Соревнования охватили все весовые категории и собрали около 150 участников. Спортсмены и тренеры показали высокий уровень подготовки.

За места на пьедестале боролись команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Гдова, Пыталово и Санкт-Петербурга. Призёры выступят в полуфинале Северо-Западного федерального округа. «Будем болеть за наших!» — написал Стармолотов.

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