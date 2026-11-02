Глава Пскова наградил призёров чемпионата и первенства области по рукопашному бою

Глава Пскова Станислав Стармолотов вручил медали победителям чемпионата и первенства Псковской области по рукопашному бою. Об этом он сообщил на своей странице в MAX.

Соревнования охватили все весовые категории и собрали около 150 участников. Спортсмены и тренеры показали высокий уровень подготовки.

За места на пьедестале боролись команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Гдова, Пыталово и Санкт-Петербурга. Призёры выступят в полуфинале Северо-Западного федерального округа. «Будем болеть за наших!» — написал Стармолотов.