Жительницу Усвят задержали за кражи в новосокольническом магазине

В Новосокольниках сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в серии краж из торгового зала сетевого магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

29 октября сотрудники магазина обратили внимание на подозрительное поведение посетительницы и вызвали полицию. Женщина попыталась скрыться, но скрыться ей не удалось. Задержанная – 28-летняя неработающая ранее судимая гражданка.

По версии следствия, она недавно переехала сюда из Усвят и в течение октября совершила ряд краж продуктов, игрушек и бытовой химии из местного магазина.

В настоящее время ей вменяют около шести эпизодов. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Теперь жительнице Усвят грозит до двух лет лишения свободы. Ущерб устанавливается. Часть похищенного сотрудники полиции нашли и изъяли. Расследование уголовное дела продолжается.