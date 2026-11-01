Роковой удар: В Печорах осудят парня за гибель знакомого

23-летний житель Печор предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, трагедия разыгралась в середине августа возле одного из развлекательных заведений города. Между двумя знакомыми вспыхнула ссора, и в какой-то момент обвиняемый ударил своего оппонента рукой. От удара тот не устоял на ногах, упал и сильно ударился головой о тротуарную плитку.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где врачи боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось – он скончался в больнице.

В ведомстве подчеркнули, что доказательств по делу собрано достаточно. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Действия парня квалифицированы по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).