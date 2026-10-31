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Происшествия / Правосудие

Семейный конфликт привел порховича на скамью подсудимых

31 октября 2026 года, 10:08

Полтора года условно получил житель Порховского района за причинение тяжкого вреда здоровью своему брату в ходе семейного конфликта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Семейный конфликт привел порховича на скамью подсудимых

Фото: «Псковская правда»

Следствие установило, что в июне 2026 года в одной из деревень района между мужчиной и его братом произошла ссора. В ходе конфликта подсудимый нанёс потерпевшему не менее трёх ударов в область грудной клетки. В результате пострадавший получил перелом ребра, ушиб и разрыв лёгкого — повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние. Суд учёл смягчающие обстоятельства: преклонный возраст подсудимого, а также то, что он осуществляет уход за отцом. Кроме того, братья примирились, а подсудимый возместил потерпевшему моральный вред в размере 300 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком и возложением определённых обязанностей. Приговор в законную силу не вступил.

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