Мост через Великую и развязка: как строят Северный обход Пскова

На Северном обходе Пскова развернулись масштабные работы. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, на четырех километрах будущей трассы строители подготовили насыпь и основание из песка и щебня. Более половины дороги уже покрыто асфальтом.

На подходах к федеральной трассе А-212 «Псков – Изборск» формируется развязка высотой более шести метров, отметил Михаил Ведерников. Она обеспечит безопасный въезд на трассу и съезд с нее без заторов и помех основному транспортному потоку.

Одновременно возводятся пять путепроводов. Ключевой объект – новый мост через Великую. Опоры в русле реки уже готовы. Крупные элементы пролетного строения собирают на берегу, а затем с помощью домкратов постепенно перемещают на опоры.