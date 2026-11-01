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Общество

Мост через Великую и развязка: как строят Северный обход Пскова

1 ноября 2026 года, 13:47

На Северном обходе Пскова развернулись масштабные работы. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

Мост через Великую и развязка: как строят Северный обход Пскова

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова

По его словам, на четырех километрах будущей трассы строители подготовили насыпь и основание из песка и щебня. Более половины дороги уже покрыто асфальтом.

На подходах к федеральной трассе А-212 «Псков – Изборск» формируется развязка высотой более шести метров, отметил Михаил Ведерников. Она обеспечит безопасный въезд на трассу и съезд с нее без заторов и помех основному транспортному потоку.

Одновременно возводятся пять путепроводов. Ключевой объект – новый мост через Великую. Опоры в русле реки уже готовы. Крупные элементы пролетного строения собирают на берегу, а затем с помощью домкратов постепенно перемещают на опоры.

Мост через Великую и развязка: как строят Северный обход Пскова

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова

До конца этого года, как напомнил, губернатор, строители собираются завершить надвижку моста через Великую, достроить путепровод в Хотицах, а также уложить первый слой асфальта на основной трассе и вынести подземные коммуникации за пределы зоны строительства, чтобы обеспечить безопасность дальнейших работ.

Стоимость проекта Северного обхода Пскова превышает 10 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального бюджета и бюджета Псковской области. Полностью завершить строительство планируется уже в следующем году.

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