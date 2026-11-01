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Общество

Более 400 танцоров выступили на фестивале имени Максимова в Пскове

1 ноября 2026 года, 15:08

Третий региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства имени В. К. Максимова, состоявшийся в Пскове» объединил более 400 танцоров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Более 400 танцоров выступили на фестивале имени Максимова в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова

Мероприятие проходило 30 и 31 октября в Доме офицеров. В этом году, объявленном Годом единства народов России, особое внимание уделили тому, как народные традиции передаются в хореографическом исполнительском мастерстве.

В рамках фестиваля ведущие хореографы из Москвы и Санкт-Петербурга, вошедшие в жюри, провели для участников и педагогов мастер-классы по современной и народной хореографии, круглые столы – встречи помогают танцорам повышать свое мастерство.

На протяжении двух дней на сцене сменяли друг друга номера в жанрах современной, народной и эстрадной хореографии. Выступления танцоров из Пскова и области увидели более 1000 зрителей всех возрастов. Фестиваль запомнился ярким калейдоскопом номеров. Завершилось событие награждением и гала-концертом.

Все конкурсанты получили награды и памятные призы.

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