Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области

За девять месяцев текущего года, с января по сентябрь, на железнодорожных вокзалах в Псковской области помогли более 1 000 маломобильных пассажиров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На вокзале Пскова сопровождение получили 717 человек, в Великих Луках – 340.

Специалисты помогали пассажирам добраться до касс, платформ и залов ожидания, а также сопровождали их при посадке в поезд и высадке из него.