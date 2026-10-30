Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области

30 октября 2026 года, 16:06

За девять месяцев текущего года, с января по сентябрь, на железнодорожных вокзалах в Псковской области помогли более 1 000 маломобильных пассажиров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области

Фото предоставлено пресс-службой Октябрьской железной дороги

На вокзале Пскова сопровождение получили 717 человек, в Великих Луках – 340.

Специалисты помогали пассажирам добраться до касс, платформ и залов ожидания, а также сопровождали их при посадке в поезд и высадке из него.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Виртуальный Псков в Minecraft пополнило Старое Запсковье
Псковские инспекторы ГИМС оштрафовали 76 судоводителей за год
Псковичка лишилась дома в Саратовской области из-за отказа продать его дешевле
Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине
Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете
Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта
Жительницу Усвят задержали за кражи в новосокольническом магазине
Ледостав на водоемах Псковской области ожидается к началу декабря
Мост Александра Невского в Пскове полностью благоустроят в 2027 году

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать