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Общество

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке

2 ноября 2026 года, 09:40

Мобильное приложение МЧС России попало под массированную кибератаку.  Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке

Злоумышленники воспользовались уязвимостью и разослали фейковые сообщения гражданам.

В настоящее время специалисты занимаются устранением бреши и возвращением сервиса к нормальному режиму работы.

В МЧС особо отметили, система оповещения населения РФ функционирует в штатном режиме. Взлом приложения не оказал на неё никакого влияния. Оповещение граждан идёт через региональные и муниципальные системы (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также теле- и радиовещание. Мобильное приложение выполняет лишь роль дополнительного вспомогательного сервиса информирования.

Специалисты МЧС принимают все необходимые меры, чтобы восстановить штатную работу приложения. 

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