Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке

Мобильное приложение МЧС России попало под массированную кибератаку. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Злоумышленники воспользовались уязвимостью и разослали фейковые сообщения гражданам.

В настоящее время специалисты занимаются устранением бреши и возвращением сервиса к нормальному режиму работы.

В МЧС особо отметили, система оповещения населения РФ функционирует в штатном режиме. Взлом приложения не оказал на неё никакого влияния. Оповещение граждан идёт через региональные и муниципальные системы (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также теле- и радиовещание. Мобильное приложение выполняет лишь роль дополнительного вспомогательного сервиса информирования.

Специалисты МЧС принимают все необходимые меры, чтобы восстановить штатную работу приложения.