Беспилотники уничтожили над Псковской областью в ночь на 2 ноября

212 беспилотников самолетного типа уничтожили силами ПВО над субъектами РФ в ночь на 2 ноября. В их списке Псковская область, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
212 беспилотников самолетного типа уничтожили силами ПВО над субъектами РФ в ночь на 2 ноября. В их списке Псковская область, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Также БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Количество уничтоженных над Псковской областью беспилотников не указано.