Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Мост Александра Невского в Пскове полностью благоустроят в 2027 году

30 октября 2026 года, 15:38

В Пскове в следующем году приведут в порядок освещение, тротуары и ограждения на мосту Александра Невского. Об этом в эфире «Оглавления» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщил глава города Станислав Стармолотов, пишет ПАИ.

Мост Александра Невского в Пскове полностью благоустроят в 2027 году

Фото из соцсетей Станислава Стармолотова

По его словам, эти виды работ не вошли в контракт текущего года, поэтому благоустройство продолжится в 2027-м, пока объект полностью не будет приведен в порядок. Ограждения, уточнил Станислав Стармолотов, скорее всего, отремонтируют, а не заменят новыми. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены. Ранее глава Пскова сообщил, что работы на проезжей части моста выходят на финальную стадию.

В том же эфире он затронул тему обустройства улиц Шоссейной и Алмазной в створе Леона Поземского. Там изменится схема движения: появится «треугольный круг». Основной объем работ выполнят до конца года, тогда же запустят и новую схему.

Кроме того, гость эфира отметил, что фасады зданий на улице Некрасова нуждаются в обновлении. Этот вопрос город намерен проработать с вышестоящим руководством. 

«Задача понятна, поэтому будем ее постепенно решать», – заключил градоначальник.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Виртуальный Псков в Minecraft пополнило Старое Запсковье
Псковские инспекторы ГИМС оштрафовали 76 судоводителей за год
Псковичка лишилась дома в Саратовской области из-за отказа продать его дешевле
Сквер в память об участниках локальных конфликтов открыли в Переслегине
Псковские юные спасатели взяли два призовых места на всероссийском слете
Дорогу Заполье – Гдов в Плюсском округе открыли после ремонта
Жительницу Усвят задержали за кражи в новосокольническом магазине
Более 1000 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Псковской области
Ледостав на водоемах Псковской области ожидается к началу декабря

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать