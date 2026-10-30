Мост Александра Невского в Пскове полностью благоустроят в 2027 году

В Пскове в следующем году приведут в порядок освещение, тротуары и ограждения на мосту Александра Невского. Об этом в эфире «Оглавления» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщил глава города Станислав Стармолотов, пишет ПАИ.

По его словам, эти виды работ не вошли в контракт текущего года, поэтому благоустройство продолжится в 2027-м, пока объект полностью не будет приведен в порядок. Ограждения, уточнил Станислав Стармолотов, скорее всего, отремонтируют, а не заменят новыми. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены. Ранее глава Пскова сообщил, что работы на проезжей части моста выходят на финальную стадию.

В том же эфире он затронул тему обустройства улиц Шоссейной и Алмазной в створе Леона Поземского. Там изменится схема движения: появится «треугольный круг». Основной объем работ выполнят до конца года, тогда же запустят и новую схему.

Кроме того, гость эфира отметил, что фасады зданий на улице Некрасова нуждаются в обновлении. Этот вопрос город намерен проработать с вышестоящим руководством.

«Задача понятна, поэтому будем ее постепенно решать», – заключил градоначальник.