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Общество

В Пскове завершили ремонт улицы Советской

31 октября 2026 года, 16:30

В Пскове завершили ремонт улицы Советской на участке от площади Победы до Октябрьской площади. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

В Пскове завершили ремонт улицы Советской

Фото из видео Михаила Ведерникова в мессенджере Макс

Работы выполнены в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», их стоимость составила более 132 миллионов рублей. Комплексное обновление затронуло не только проезжую часть, но и тротуары. В ходе благоустройства отремонтировали светофоры, установили дополнительное освещение и восстановили газоны. Сейчас на улице ведётся высадка многолетних растений.

По словам главы региона, обновлённый участок стал безопаснее, светлее и комфортнее для всех категорий горожан, в том числе для маломобильных граждан. Вместе с главой Пскова Станиславом Стармолотовым губернатор обсудил возможные варианты весеннего оформления этой части исторического центра, а также дальнейшие планы по благоустройству городских пространств.

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