В Пскове завершили ремонт улицы Советской на участке от площади Победы до Октябрьской площади. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Работы выполнены в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», их стоимость составила более 132 миллионов рублей. Комплексное обновление затронуло не только проезжую часть, но и тротуары. В ходе благоустройства отремонтировали светофоры, установили дополнительное освещение и восстановили газоны. Сейчас на улице ведётся высадка многолетних растений.

По словам главы региона, обновлённый участок стал безопаснее, светлее и комфортнее для всех категорий горожан, в том числе для маломобильных граждан. Вместе с главой Пскова Станиславом Стармолотовым губернатор обсудил возможные варианты весеннего оформления этой части исторического центра, а также дальнейшие планы по благоустройству городских пространств.