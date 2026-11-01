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Общество

Еще десять земских работников культуры планируют привлечь в Псковскую область в 2027 году

1 ноября 2026 года, 12:52

Еще десять специалистов планируют привлечь в Псковскую область в 2027 году по программе «Земский работник культуры». Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Еще десять земских работников культуры планируют привлечь в Псковскую область в 2027 году

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова

По его словам, в этом году в учреждения культуры малых городов и на селе трудоустроили десять специалистов из Донецка, Новгородской и Воронежской областей, а также Башкортостана. Команды пополнили музейные методисты, библиотекари, преподаватели гитары, фольклористы и художественные руководители.

«Благодаря их работе в сельских ДК и школах искусств появятся новые проекты – от сохранения народных традиций до музыкального образования и музейных программ», – подчеркнул Михаил Ведерников. 

Все они получили федеральную выплату в размере 1 млн рублей и региональную доплату в 100 тысяч рублей. Помимо этого, в ряде муниципалитетов участники программы получили служебное жилье или компенсацию за аренду.

«Такая поддержка помогает быстрее адаптироваться на новом месте, обустроиться и сосредоточиться на работе и творчестве», – отметил губернатор.

В 2027 году в область хотят привлечь еще десять работников культуры. Программа «Земский работник культуры» реализуется в поддержку нацпроекта «Семья». Она является одним из важных инструментов укрепления кадрового потенциала.

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