Станислав Стармолотов: Псков должен стать городом, из которого не захочется уезжать

Избранный глава Пскова Станислав Стармолотов назвал день вступления в должность волнительным и ответственным. Об этом он написал в своем канале в МАХ.

По словам градоначальника, в поддержке депутатов Псковской городской Думы он видит доверие всех жителей Пскова. «С этой минуты отвечать за становление города – это настоящий долг и большая честь», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Он отметил, что предыдущие главы оставили после себя эффективно работающий механизм. Это, по его мнению, создает прочную основу для нового витка развития Пскова. Глава Пскова пообещал принимать взвешенные решения, а также расширять возможности города и закреплять уже достигнутые результаты.

«Уверен, что вместе мы будем покорять новые высоты, улучшать и совершенствовать нашу инфраструктуру, участвовать в национальных проектах страны, чтобы наш город всегда оставался местом, из которого, приехав однажды, не захочется уезжать», – заявил он. Градоначальник в том числе выразил надежду, что город станет пространством для успешной карьеры, семейного уюта и перспективного будущего.