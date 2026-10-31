Улицу в Великих Луках назовут в честь героини-партизанки Анастасии Дроздовой

Память о партизанской связной Анастасии Дроздовой увековечат в названии улицы в Великих Луках. Улица появится в районе улицы Корниенко — такое решение принято по итогам работы общественного совета и поддержки инициативы школы № 16. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Историю подвига Анастасии Дроздовой бережно сохраняют местные краеведы и школьники. В октябре 1941 года 18 летняя девушка, рискуя жизнью, увела карателей от базы партизан и завела их в непроходимое болото. Её поступок документально зафиксирован: акт от февраля 1942 года включён в Книгу Памяти Псковской области.

Ключевую роль в продвижении инициативы сыграл краевед Владимир Павлов: он организовал сбор материалов, а 28 октября 2025 года передал подготовленные школой № 16 документы в Центральный музей Вооружённых Сил РФ. Дополнительно по его ходатайству Псковский областной архив оформил подробную справку.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подтвердил изданию, что ходатайство удовлетворено: имя героини получит новая улица.