Долг свыше 3 млн рублей: ГИБДД и приставы подвели итоги рейда в Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с представителями УФССП провели профилактическое мероприятие по выявлению граждан, неоднократно нарушавших ПДД и не оплативших штрафы в установленный срок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе рейда специалисты проверили свыше 190 транспортных средств. Правоохранители составили 55 административных материалов за нарушения ПДД, из них 35 — по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов).

Приняты меры принудительного взыскания: одно транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, оформлено 11 актов описи и ареста имущества должников. Общая сумма задолженности по штрафам превысила 3 млн рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что административный штраф необходимо уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу (если иное не предусмотрено законодательством).