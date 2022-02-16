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Общество

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

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Редакция
16 февраля 2022 года, 12:50
Фото: Андрей Степанов
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С 1 марта в связи с реконструкцией Советского (Троицкого) моста закрывается движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской. Соответственно, изменятся и маршруты городских автобусов, следующих по району Запсковье. «Псковская правда» узнала, как именно будет ходить городской пассажирский автотранспорт с первого дня весны.

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
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Маршрут № 1

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

Автобусы маршрута № 1 «Снятная гора – Вокзал» следуют по маршруту от Снятной горы по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная, по проспекту Энтузиастов до перекрестка ул. Труда с ул. Текстильной, далее налево, по улицам Текстильная, Алтаева, Инженерная, Индустриальная, Кузнецкая, с дополнительной остановкой «Летний Сад», до Октябрьского проспекта, налево и далее по маршруту. В обратном направлении от Вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с ул. Кузнецкая, направо, по улицам Кузнецкая, Индустриальная, Инженерная, Алтаева, Новоселов, Звездная, на проспект Энтузиастов и далее по маршруту.

Маршрут № 5

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
Автобус маршрута № 5 «Вокзал – Архив» следует от Вокзала по маршруту до Рижского проспекта, далее налево до ул. Юбилейной, направо через мост Александра Невского по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная, по проспекту Энтузиастов до ул. Труда, направо до ул. Текстильной и далее по маршруту. В обратном направлении от Архива по маршруту до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, ул. Ипподромная до ул. Леона Поземского, направо по улицам Леона Поземского, Чудская, через мост Александра Невского, далее по ул. Юбилейная до Рижского проспекта, налево, по Рижскому проспекту до ул. Максима Горького и далее по маршруту.

Маршрут № 11

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
Автобусы маршрута № 11 «Вокзал – Архив» следуют от Вокзала по маршруту до перекрестка Октябрьского проспекта с ул. Кузнецкой, направо по улицам Кузнецкая, Индустриальная, Инженерная, Алтаева до остановки «Архив». В обратном направлении по маршруту до остановки «ул. Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия, далее по ул. Труда до ул. Текстильной, направо по улицам Текстильная, Алтаева, Инженерная, Индустриальная, Кузнецкая до улицы Карла Маркса, далее направо по ул. Карла Маркса, с дополнительными остановками «ул. Гоголя» и «ул. Воровского», до пл. Ленина, пл. Ленина и далее налево по маршруту.

Маршрут № 22

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
Автобусы маршрута № 22 «Политехнический колледж-Архив» следуют от Политехнического колледжа по маршруту до пл. Ленина с конечной остановкой «пл. Ленина». В обратном направлении автобусы следуют от пл. Ленина до остановки «Политехнический колледж» по действующему маршруту.

Маршрут № 25

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
Автобусы маршрута № 25 «Родина – Архив» следуют из д. Родина по маршруту до ул. Юбилейной, далее налево через мост Александра Невского по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная и далее по маршруту. В обратном направлении от Архива по маршруту до ул. Леона Поземского, направо по улицам Леона Поземского, Чудская, через мост Александра Невского до ул. Коммунальной, направо на ул. Коммунальную и далее по маршруту.

Маршрут № 30

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
Автобусы маршрута № 30 «Рокоссовского – Юности» следуют от ул. Рокоссовского по маршруту до пл. Ленина, далее направо по Октябрьскому проспекту до перекрестка с ул. Кузнецкой, налево по улицам Кузнецкая, Индустриальная, Инженерная, Алтаева, Новоселов, Звездная до ул. Труда, далее направо по маршруту. В обратном направлении от ул. Юности по маршруту до ул. Текстильной, далее налево по улицам Текстильная, Алтаева, Инженерная, Индустриальная, Кузнецкая до Октябрьского проспекта, далее направо, по Октябрьскому проспекту до пл. Ленина и далее по маршруту.

Маршрут № 118

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
Маршрут № 118 «Рокоссовского - Писковичи - Муровицы» обслуживается двумя автобусами.

Один автобус следует из д. Муровицы по маршруту до ул. Чудской, далее направо через мост Александра Невского на ул. Коммунальная, далее по маршруту до остановки «ул. Рокоссовского». В обратном направлении автобус следует от ул. Рокоссовского по ул. Коммунальной до ул. Юбилейной, налево через мост Александра Невского до ул. Ижорского батальона, налево и далее по маршруту.

Второй автобус следует из д. Муровицы по маршруту до ул. Чудской, далее налево по улицам Чудская, Леона Поземского, Ипподромная, по проспекту Энтузиастов до перекрестка с ул. Труда, направо по ул. Труда до остановки «ул. Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «ул. Волкова» по ул. Труда налево до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, ул. Ипподромной до ул. Леона Поземского и далее по маршруту.

Маршрут № 124

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
Маршрут № 124 «Ваулино-Неелово» обслуживается двумя автобусами.

Один автобус из д. Ваулино следует по маршруту до ул. Леона Поземского, далее налево по ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Ипподромной, налево на ул. Ипподромная по проспекту Энтузиастов до перекрестка с ул. Труда, направо по ул.Труда до остановки «ул. Волкова» с разворотом вокруг сквера Народовластия. В обратном направлении от остановки «ул. Волкова» по ул. Труда налево до проспекта Энтузиастов, далее по проспекту Энтузиастов, ул. Ипподромной до ул. Леона Поземского и далее по маршруту до д. Ваулино.

Второй автобус из д. Ваулино следует по маршруту до ул. Леона Поземского, далее направо по ул. Леона Поземского до перекрестка с ул. Чудской, налево через мост Александра Невского по ул. Юбилейной до Рижского проспекта, далее направо по маршруту. В обратном направлении из д. Неелово автобус следует по маршруту до ул. Юбилейной, далее налево на ул. Юбилейную, с дополнительной остановкой «ул. Юбилейная» через мост Александра Невского по ул. Чудской до ул. Леона Поземского, направо до ул. Алмазной, налево и далее по маршруту. 

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