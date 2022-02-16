1 марта Троицкий мост в Пскове закрывается для транспорта и пешеходов

Советский (Троицкий) мост закрывается для машин и пешеходов с 1 марта. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

С началом весны подрядная организация займется разборкой аварийного сооружения и возведением нового.

«Поставил задачу так организовать работы, чтобы уже 30 декабря открыть движение по обновленному мосту», – заявил Борис Елкин.

Для того, чтобы проехать на Запсковье во время реконструкции, водителям рекомендуют использовать Кузнецкий мост и мост имени Александра Невского. Пешеходы могут попасть в соседний микрорайон с помощью пешеходного моста через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).

Глава городской администрации также сообщил, что изменится схема движения автобусов №1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124.

«Нам вместе предстоит пройти непростой период: привычная схема движения транспорта в городе значительно поменяется. Прошу всех запастись терпением и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Наградой станет современный, удобный, а главное – надежный мост, который украсит центр Пскова. При этом его исторический вид будет максимально сохранен!», – поделился Борис Елкин.

Он также напомнил что мост будут реконструировать благодаря действиям администрации Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и дополнительному финансированию из резервного фонда Правительства РФ.

Объект включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги».