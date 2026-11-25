Проект бюджета Псковской области на 2027 год с доходами 59 млрд 757 млн 511 тысяч рублей принят в первом чтении – депутаты Заксобрания региона поддержали его на сессии сегодня, 25 ноября. Об этом сообщает Псковского агентства информации.

24 депутата проголосовали за, против не было, двое воздержались. Из общей суммы доходов 39 млрд 669,6 млн рублей – налоговые и неналоговые поступления, 20 млрд 87,9 млн – безвозмездные. Расходы запланированы на уровне 63 млрд 724 млн 466 тысяч рублей, дефицит – 3 млрд 966 млн 955 тысяч рублей.

На 11 президентских национальных проектов заложили в общей сложности 11,6 млрд рублей, из них 8,5 млрд – федеральные средства. Больше всего направят на образование (12,9 млрд рублей), социальную политику (12,7 млрд), общегосударственные задачи (7,9 млрд), здравоохранение (5,4 млрд) и ЖКХ (2,7 млрд).

На повышение МРОТ до 28 тысяч 935 рублей в резервном фонде предусмотрели 1 млрд 828 млн рублей. Социальные выплаты дополнительно проиндексируют на 4%. На лекарства заложили 2,2 млрд рублей, на жилье для сирот – 517,9 млн.

Педагоги дошкольного и допобразования получат 6 млрд 795 млн рублей.

В этом году списали 4 млрд 541,7 млн рублей задолженности, в 2027-м планируют списать еще 4 млрд 279,9 млн. Депутат Алексей Севастьянов спросил, учтены ли дополнительные средства на лекарства, выделенные в 2026 году. Министр финансов Татьяна Баринова ответила, что на медикаменты заложено 2 млрд 238 млн рублей, но денег пока недостаточно, идут торги. Также он поинтересовался долей расходов на культуру и спорт (2,8%) и планами увеличить ее до 3% – министр ответила, что регион рассчитывает на федеральные средства, подробности будут ко второму чтению.