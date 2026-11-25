Плата за капитальный ремонт в Псковской области подрастет на 15% с 1 января 2027 года. Депутаты Заксобрания одобрили новые тарифы на 4-й сессии 25 ноября, сообщает ПАИ.

В многоквартирных жилых домах с лифтами взнос увеличится на 2,22 рубля – до 17,05 рубля за «квадрат» в месяц. Без лифта прибавка будет меньше – 1,95 рубля, а сумма составит 14,92 рубля. Сейчас жители платят 12,97 и 14,83 рубля соответственно.

По словам министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой, экономически обоснованный тариф сегодня втрое выше действующего, но власти растягивают рост, чтобы снизить нагрузку на людей. Основные причины: план заменить все старые лифты до 2030 года и перевод домов со спецсчетов в «общий котел» регионального оператора. На лифты в этих домах дополнительно нужно 240 млн рублей.

Она отметила, что после повышения доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в доходах жителей Псковской области останется в пределах нормы. В Минстрое объяснили, откуда цифры: средний ремонт дома без лифта стоит около 21,3 тысяч рублей за квадратный метр, а чтобы накопить на него за 45 лет, платить нужно примерно 39 рублей в месяц. В настоящее время псковичи платят меньше трети этой суммы.