Задолженность в размере 779 тысяч рублей по алиментам на двух сыновей погасил житель Псковской области – сделать это его побудили ограничение права управления автомобилем и попадание в реестр неплательщиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП России.

Родительские обязательства он не исполнял, и за это время накопилась внушительная задолженность. При этом у должника был автомобиль, но рассчитываться с детьми он не спешил. Тогда приставы ограничили его в специальном праве: пользоваться машиной на законных основаниях он не мог до полного исполнения требований.

Следующим шагом судебных приставов могло стать привлечение к административной ответственности – с обязательными работами и публичностью. Такая перспектива оказалась убедительнее прежних требований о выплате алиментов. К тому моменту мужчина, в частности, уже был внесен в реестр неплательщиков алиментов

Не желая оставаться в этом списке и опасаясь, что знакомые узнают о его финансовой несостоятельности в содержании детей, он пришел на прием к судебным приставам. Там должник одним платежом погасил всю задолженность – 779 тысяч рублей.

Кроме того, житель Псковской области обязался своевременно и в полном объеме перечислять текущие алименты, внося средства ежемесячно в установленную дату.