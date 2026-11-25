С 24 по 28 ноября Калуга принимает Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» –Псковскую область на турнире представляют два ветерана СВО. Об этом «Псковской правде» сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

Спортсмены борются за награды в пулевой стрельбе и настольном теннисе сидя.

Для ветеранов такие соревнования – больше, чем турнир. Как подчеркнули в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества», там можно найти единомышленников, поделиться опытом и получить стимул для новых достижений.

Занятия спортом помогают восстановиться после ранений, быстрее адаптироваться к мирной жизни, поверить в собственные силы и не останавливаться на пути к целям.

Победители, как уточнили в «Защитниках Отечества», определятся 28 ноября, а своим участникам в Псковской области желают удачи и ярких побед.