Задать священнику неудобный вопрос, попробовать себя в роли звонаря и развеять мифы о православии смогут псковичи на молодежном блоке «Рождественских чтений». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области.

Встреча пройдет 26 ноября в Доме молодежи на улице Конной, 2. Начало в 15:00, аудитория – от 14 до 35 лет. Организаторы сделали ставку на живое общение, чтобы стереть барьер между молодежью и традиционными ценностями.

В холле второго этажа с 15:00 откроются выставочные зоны: гости смогут поговорить со священником о вере в современном мире, поучаствовать в мастер-классе школы звонарей и узнать, как стать волонтером. В 15:30 в актовом зале пройдет открытие с выступлением молодежного хора, а затем презентуют православные молодежные движения и центры региона. В 16:00 стартует интерактив «Неудобный вопрос священнику» – через экранное голосование и анонимные вопросы в мессенджерах участники обсудят самые острые темы.

Завершит программу квиз «Правда или Миф» о православии и церковной истории.