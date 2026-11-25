Пять лет без вейпов: депутаты ЗакСобрания Псковской области одобрили запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Такое решение было принято на сессии, прошедшей сегодня, 25 ноября.

Как пишет ПАИ, ограничение вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032-го. Под запрет попадут и никотиновые, и безникотиновые устройства.

По словам министра экономического развития региона Андрея Михеева, данное решение связано с охраной здоровья. Статистика Минздрава показывает ежегодный рост заболеваний легких из-за такой продукции. Среди несовершеннолетних по стране фиксируют более семи тысяч случаев в год. В Псковской области в 2025 году – 199 случаев, а за текущий период двоих подростков экстренно госпитализировали.

Он отметил и другую проблему – немаркированные устройства.

За первое полугодие их выявили на сумму около 15 млн рублей. «Люди покупают неизвестно что, не зная, что там внутри», – подчеркнул Андрей Михеев.

На базе министерства экономического развития региона работала перед принятием закона группа с участием медиков, правоохранителей, бизнеса и депутатов.