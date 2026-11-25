Порхов дождался решения по мосту через Шелонь: объект ждет реконструкция, она намечена на 2028-2030 годы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

К работам уже готова проектная документация – она разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства подчеркнули, что понимают, насколько мост важен для местных жителей, и держат ситуацию на контроле.