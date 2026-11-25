Автомобилистам Опочки стоит заранее продумать объезд: 27 ноября с 12:00 до 13:00 правая сторона Советской площади будет закрыта для движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Опочецкого района.

Причина ограничения – церемония освящения православного креста в память о Спасо-Преображенском соборе. Перекрытие, в частности, коснется правой стороны Советской площади по ходу движения со стороны улицы Коммунальной.

В указанный час транспорт сможет проезжать по левой стороне площади в обоих направлениях. В администрации Опочецкого муниципального округа попросили водителей учитывать ограничение и планировать маршруты заранее.