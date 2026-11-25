В новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове врачи‑эндокринологи рассказали родителям, как распознать и восполнить йододефицит у школьников. Об этом сообщает ПАИ.

Специалисты обратили внимание на то, что такие жалобы ребёнка, как усталость, снижение успеваемости и частые простуды, нередко связывают с нагрузкой или слабым иммунитетом, но причиной может быть нехватка йода.

По данным Минздрава России, практически вся территория страны относится к зоне природного йододефицита. Недостаток йода влияет на работу щитовидной железы, а значит – на обмен веществ, память, внимание и даже рост ребёнка.

Суточная потребность в йоде, по словам медиков, составляет 120 микрограммов для детей 7-11 лет и 150 микрограммов – для подростков старше 12 лет. При этом из обычного рациона человек получает примерно вдвое меньше нужного количества.

Среди возможных признаков дефицита – вялость, быстрая утомляемость, ухудшение усвоения материала, сухая кожа, ломкие ногти и сонливость. Однако эти симптомы неспецифичны, и ставить диагноз самостоятельно нельзя: при повторяющихся проявлениях нужно обратиться к врачу и проверить состояние щитовидной железы.

Для профилактики врачи рекомендуют использовать йодированную соль – добавляя её в блюдо в конце приготовления и храня в закрытой посуде, чтобы сохранить йод. Также важно включать в рацион продукты, богатые йодом: морскую капусту (около 200 микрограммов на 100 граммов), треску (около 100 микрограммов на 100 граммов) и креветки (около 40 микрограммов на 100 граммов). Морская рыба, морепродукты и морская капуста должны появляться на столе не реже двух‑трёх раз в неделю.

При этом медики предостерегают от самостоятельного приёма препаратов с йодом: переизбыток вещества так же опасен для щитовидной железы, как и недостаток.

Приём любых лекарств возможен только по назначению врача после обследования.