По данным Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора, с начала текущего года по 19 ноября через пункты пропуска в Псковской области на российско‑белорусском участке границы ввезено 154,6 тысяч тонн плодоовощной продукции. Это на 80% превышает показатель аналогичного периода 2025 года – тогда объём составил 84,6 тысяч т. Об этом «Псковской правде» сообщили в ведомстве.
Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
В номенклатуре поставок наибольшую долю занимают картофель и морковь – 45,1 тысяч тонн и 40,3 тысяч тонн соответственно. Существенный объём также составили капуста (20,5 тысяч тонн), томаты (10 тысяч тонн) и свёкла (9,1 тысяч тонн). Среди прочих позиций – мука (8,7 тысяч тонн), яблоки (6,9 тысяч тонн) и огурцы (4,6 тысяч тонн).
Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Продукция, прошедшая карантинный фитосанитарный контроль, допущена к ввозу.
Основные направления поставок – Санкт‑Петербург, Москва, Псков, Смоленск, Ростов, Новгород и Тверь, сообщили в пресс‑службе управления Россельхознадзора.