По данным Северо‑Западного межрегионального управления Россельхознадзора, с начала текущего года по 19 ноября через пункты пропуска в Псковской области на российско‑белорусском участке границы ввезено 154,6 тысяч тонн плодоовощной продукции. Это на 80% превышает показатель аналогичного периода 2025 года – тогда объём составил 84,6 тысяч т. Об этом «Псковской правде» сообщили в ведомстве.