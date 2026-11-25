В московском зале Дома культуры «Рассвет» в рамках фестиваля Союза композиторов России «Пять вечеров» прошла премьера хоровой оперы Варвары Чураковой «У бела моря». Произведение, написанное по заказу Государственного хора им. А. В. Свешникова в рамках программы резиденций Союза композиторов РФ, создано на основе подлинных фольклорных источников, сообщили «Псковской правде» в Псковской епархии.

В основу либретто легли тексты, записанные Борисом Шергиным, поморский старообрядческий эпос, несколько вариантов «старины о Василии и Снафиде», а также фольклор деревни Ваймуша и села Усть‑Цильма. Сюжет повествует о трагической истории любви: двое юных клирошан старообрядческой безбрачной пустыни тайно венчаются вопреки строгому запрету и в итоге расплачиваются за это жизнью.

По словам псковского композитора, тема Русского Севера для неё – источник аутентичности русской культуры. «Фольклор Севера – это его воздух и утончённая строгость линии горизонта, воздушная октавная дублировка абриса мелодии. Это я слышу в фольклоре, а не просто люблю его», – отметила матушка Варвара Чуракова.

Премьера оперы, сочетающей северный фольклор и древние распевы, прошла с большим успехом и вызвала резонанс в культурной среде. Варвара Чуракова – выпускница Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, искусствовед и блогер; в настоящее время живёт в Пскове, служит головщиком на клиросе и является супругой настоятеля Псковской единоверческой общины священноиерея Димитрия Кириченко.