В Псковской области заменили 6,1 км сетей теплоснабжения и 31 котел на котельных в рамках подготовки к отопительному сезону в текущем году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Законодательного Собрания. Цифры в ходе парламентского часа на очередной сессии парламента сегодня, 25 ноября, парламентариями озвучил министр строительства и ЖКХ Ксения Григорьева.



На эти цели направили 208,673 млн рублей. Из них 101,73 млн рублей – субсидия по госпрограмме модернизации коммунальной инфраструктуры, 58,469 млн – дотации, 49,242 млн – бюджетный кредит. Еще 67,629 млн рублей выделили муниципалитеты и 214,022 млн рублей – предприятия жилищно-коммунального хозяйства. К 1 ноября все 26 муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме. Ксения Григорьева обратила внимание на то, что запасы ресурсов на 18 ноября превышают нормативы: уголь – 105,70%, дрова – 114,64%, мазут – 102,62%. Профильный министр уточнила, что на особом контроле – Плюсский, Себежский и Гдовский округа, где в прошлом сезоне были самые острые проблемы.



Депутат Алексей Севастьянов спросил про котельную №9 в Пскове: там заменили первый котел, идет реконструкция второй очереди с тремя котлами, объект на пусконаладке. Третий этап начнется после завершения сезона.