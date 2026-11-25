МАПП «Бурачки» остается самым загруженным пунктом пропуска на российско-латвийском направлении: за прошлую неделю через него прошло порядка трех тысяч грузовых транспортных средств, то есть около 58% всех оформленных автомобилей. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Всего через многосторонние автомобильные пункты пропуска в регионе деятельности управления за неделю проследовало более 4,4 тысяч грузовиков.

Российско-латвийский и российско-эстонский участки государственной границы, как отметили в таможенном управлении, пересекли более 16 тысяч граждан.