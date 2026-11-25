Многодетным матерям, которые уже находятся на пенсии, положен перерасчет – он повышает размер страховой пенсии по старости или по инвалидности. Но автоматически его не сделают: нужно подать заявление. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ во вторник, 24 ноября, рассказала начальник управления установления пенсий отделения СФР по Псковской области Марина Широкова.
Фото Дарьи Хватковой
«Закон, к сожалению, не предусматривает автоматического перерасчета в проактивном режиме», – обратила свое внимание гостья медиацентра.
Заявление принимают несколькими способами: лично в отделении СФР, в МФЦ или через портал «Госуслуги». После рассмотрения документов пенсию пересчитают.
По словам Марины Широковой, в Псковской области перерасчет уже произведен 1179 многодетным мамам. С января они получают пенсию в новом размере.