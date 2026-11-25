Главная новогодняя ёлка на Октябрьской площади Пскова начнёт обретать форму уже в эти выходные: монтаж стартует 28-29 ноября. Об этом глава города Станислав Стармолотов сообщил в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, после установки ёлку нарядят гирляндами и игрушками, а параллельно в разных районах города продолжают монтировать праздничную иллюминацию.

Все работы по оформлению планируют завершить до середины декабря. Станислав Стармолотов отметил, что цель – сделать город по-настоящему праздничным.

«Приглашаю всех следить за переменами – совсем скоро атмосфера Нового года почувствуется повсюду», – обратился к жителям и гостям Пскова градоначальник.