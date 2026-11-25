Перед судом в Дедовичском муниципальном округе предстанет местный житель, обвиняемый в смерти собственного отца. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, трагедия разыгралась 10 мая в родительском доме. Между отцом и матерью подсудимого вспыхнула бытовая ссора, и мужчина применил к женщине физическую силу. Сын вмешался: на почве внезапно возникшей неприязни он ударил отца ногой в живот. Тот упал и ударился головой об угол деревянного подлокотника кресла, после чего получил еще множественные удары руками и ногами по жизненно важным органам – не менее 75. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Обвинение предъявлено в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Он заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, защита его поддержала. Дата заседания пока не назначена, максимальное наказание по статье – до 15 лет лишения свободы.