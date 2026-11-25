Заместителем губернатора Псковской области назначена Оксана Иванова. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в канале в мессенджере МАХ.

Как подчеркнул глава региона, за годы работы во внутриполитическом блоке исполнительной власти Оксана Иванова выстроила системное взаимодействие с широким кругом участников политического процесса – от партий и депутатов до глав муниципальных образований и общественных объединений.

«Зарекомендовала себя как настоящий профессионал: ответственный, компетентный, эффективный руководитель», – отметил Михаил Ведерников. Губернатор пожелал Оксане Ивановой успехов и плодотворной работы на благо Псковской области.