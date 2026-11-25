Более 30 лет Инна Евгеньевна занимается библиотечным краеведением. Её первой большой работой стал библиографический указатель «Частица Родины моей» (1990), который до сих пор востребован у читателей. Важная часть её труда – сбор данных о земляках‑участниках Великой Отечественной войны для книги «Солдаты Победы».

«Для меня краеведение – это самое важное, ради чего стоит жить», – подчёркивает Инна Иванова. По её инициативе энтузиасты начали приводить в порядок заброшенные могилы партизан и жителей Струг Красных: первый субботник прошёл после публикации её статьи в районной газете, позже к делу подключились администрация, военнослужащие и школьники.

Вместе с единомышленниками Инна Евгеньевна ежегодно выпускает литературно‑краеведческий альманах «Наш край» – уже вышло 26 выпусков.

Также она долгие годы собирала краеведов на научно‑практические конференции «Наш край в истории России», а теперь эстафету принял её коллега Алексей Фёдоров.

Среди форматов работы – и необычные для района квартирники, где рассказывают о талантливых земляках, и старейший клуб библиотеки «Вечерние встречи», который существует уже 50 лет. За многолетний труд Инна Иванова отмечена благодарственным письмом правительства Псковской области, медалью «За весомый вклад в краеведение» и знаком «За достижения в культуре».

Напомним, всероссийская премия «Служение» присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.