Заведующая методическим отделом Стругокрасненской районной библиотеки Инна Иванова выдвинута на присуждение Всероссийской премии «Служение», учреждённой президентом России Владимиром Путиным, пишет газета «Струги».
Заведующая методическим отделом Стругокрасненской районной библиотеки Инна Иванова выдвинута на присуждение Всероссийской премии «Служение», учреждённой президентом России Владимиром Путиным, пишет газета «Струги».
Более 30 лет Инна Евгеньевна занимается библиотечным краеведением. Её первой большой работой стал библиографический указатель «Частица Родины моей» (1990), который до сих пор востребован у читателей. Важная часть её труда – сбор данных о земляках‑участниках Великой Отечественной войны для книги «Солдаты Победы».
«Для меня краеведение – это самое важное, ради чего стоит жить», – подчёркивает Инна Иванова. По её инициативе энтузиасты начали приводить в порядок заброшенные могилы партизан и жителей Струг Красных: первый субботник прошёл после публикации её статьи в районной газете, позже к делу подключились администрация, военнослужащие и школьники.
Вместе с единомышленниками Инна Евгеньевна ежегодно выпускает литературно‑краеведческий альманах «Наш край» – уже вышло 26 выпусков.
Также она долгие годы собирала краеведов на научно‑практические конференции «Наш край в истории России», а теперь эстафету принял её коллега Алексей Фёдоров.
Среди форматов работы – и необычные для района квартирники, где рассказывают о талантливых земляках, и старейший клуб библиотеки «Вечерние встречи», который существует уже 50 лет. За многолетний труд Инна Иванова отмечена благодарственным письмом правительства Псковской области, медалью «За весомый вклад в краеведение» и знаком «За достижения в культуре».
Напомним, всероссийская премия «Служение» присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.