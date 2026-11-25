В Новосокольническом районе Псковской области транспортная полиция раскрыла кражу дизельного топлива, совершённую двумя работниками железнодорожной организации. Об этом «Псковской правде» сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

50‑летний и 39‑летний местные жители, находясь на смене в дизельном помещении тепловоза, слили в общей сложности 347 кг дизельного топлива и разлили его по 15 пластиковым ёмкостям, после чего сбросили ёмкости на железнодорожном перегоне.

Оперативные сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки задержали мужчин в момент транспортировки похищенного к автомобилю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до пяти лет лишения свободы. В настоящее время фигуранты находятся под обязательством о явке. Расследование продолжается.