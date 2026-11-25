Центральная площадь Красногородска на улице Советской заметно преобразилась: здесь появились новые скамейки и урны, а вместо старых аварийных деревьев высажены молодые. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Работы выполнили по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Помимо установки малых форм, специалисты спилили аварийные деревья и подрезали стволы под проводами линий электропередачи.

При этом больше всего вопросов у местных жителей вызвала именно вырубка, и в администрации Красногородского округа поспешили успокоить: взамен уже высажены липы, дубы, а также свыше 40 кустарников гортензии. После того, когда саженцы подрастут, они украсят площадь, а газон здесь посеют в следующем году.

В министерстве поблагодарили жителей за активную позицию и неравнодушие.