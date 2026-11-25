Новогоднее настроение приходит в Великие Луки: на улицах города уже начали монтировать праздничную иллюминацию и декоративные элементы, которые создадут особую атмосферу для жителей и гостей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В общей сложности на улицах и общественных пространствах появится 350 световых консолей – 48 из них новые. Проспект Ленина дополнительно украсят световые растяжки, а на городских деревьях развесят гирлянды, которые станут дополнительным украшением улиц и общественных территорий.

Единое праздничное пространство помогут создать 27 малых архитектурных форм – их разместят в разных частях города. Как отметили в администрации, все работы по монтажу конструкций и иллюминации планируют закончить до 7 декабря.

Город преображается постепенно, приближая атмосферу самого волшебного времени года. Совсем скоро улицы и общественные пространства Великих Лук засияют праздничными огнями и будут готовы встречать Новый год.