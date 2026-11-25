Выбор управляющей компании в Пскове может стать более осознанным: в городе запустят пилотный проект «Рейтинг управляющих компаний». Инициативу Народного фронта поддержал губернатор Михаил Ведерников, сообщивший об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, рейтинг поможет сделать работу УК прозрачнее и ответственнее, а жителям покажет, что выбор и смена управляющей компании – в их руках.

Обсуждение прошло с руководителем регионального отделения Народного фронта Виктором Остренко. Как отметил губернатор, организация стала мостом между властью и людьми, участвует в решении значимых проблем и предлагает конкретные инициативы. Отдельное направление – совместная отработка вопросов с прямой линии президента.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что в движение приходит все больше неравнодушных псковичей, а их дела объединяют людей и приносят пользу региону и бойцам на передовой. Отдельно глава региона поблагодарил команду Народного фронта за сплоченность и пожелал успехов обновленному составу.