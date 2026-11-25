Гостей из Китая хотят чаще видеть в Псковской области: для них совместно с турбизнесом разрабатывают специальные маршруты. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM) рассказала заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева, пишет Псковское агентство информации.

Расчет – на путешественников, которые уже прилетели в Москву или Санкт-Петербург и могли бы дополнительно заехать в Псковскую область. По словам Ольги Тимофеевой, презентация возможностей региона перед китайскими туроператорами стала только первым шагом, а сейчас идет работа над конкретными предложениями.

«Мы совместно с операторами и представителями туристического бизнеса отрабатываем маршрут, предложение, которое заинтересовало бы китайскую сторону», – отметила замгубернатора. Она добавила, что мгновенных контрактов после презентации не бывает, но регион надеется на связку с Москвой и Петербургом.

На встрече с китайскими партнерами сделали акцент на историческом значении Псковской земли: им рассказали, что именно здесь начиналась российская государственность, а территория является исконно русской. Эта тема, как добавила заместитель губернатора, вызвала у принимающей стороны интерес.

Туристический поток из Китая в Псковской области уже вырос на 40%.